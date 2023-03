Crédit Agricole: die Agrarbank schüttet eine satte Dividendenrendite aus!

Das traditionsreiche Bankhaus aus Paris überzeugte im Krisenjahr 2022. Zahlen bei Crédit Agricole (ACA) schlechter als im Vorjahr, aber besser als erwartet!

Symbol: ACA ISIN: FR0000045072

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie der französischen Pharmaunternehmens kletterte im Halbjahresvergleich um über zehn Prozent nach oben. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch tauchte mit zwei Tageskerzen unter die gleitenden Durchschnitte. Die letzten beiden Kerzen liegen aber wieder vorwiegend über diesen beiden Linien.

Chart vom 07.03.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 11.402 EUR

Meinung: Crédit Agricole, mit Sitz in Paris, ist das börsennotierte Zentralinstitut der genossenschaftlich organisierten Bankengruppe und eine der größten Geschäftsbanken unseres Nachbarlandes. Die Unternehmensgeschichte lässt sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen, als mit dem Gesetz von 1884 zur Einführung der Vereinigungsfreiheit, unter anderem die Gründung von Bauernverbänden und lokalen Genossenschaftsbanken möglich wurde. Die Zahlen für das Jahr 2022 waren zwar schlechter als im Jahr zuvor, aber doch deutlich besser als erwartet. Insbesondre das vierte Quartal fiel sehr ordentlich aus. Die Dividende bleibt stabil und die Dividendenrendite notiert inzwischen bei satten 10.68 Prozent.

Setup

Mögliches Setup: Trigger und Stop Loss orientieren sich an den letzten beiden Kerzen. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 10. Mai, so dass wir den Trade einige Wochen lang laufen lassen könnten. Langfristige Trader würden bei den langfristig stabilen Geschäftszahlen und der genannten Dividendenrendite die Aktie auf jeden Fall behalten wollen, gemäß der alten Bauernweisheit: "Die Kuh, die man melken will, schlachtet man nicht!". Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in ACA.

Veröffentlichungsdatum: 08.03.2023

