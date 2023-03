Auf Cooper Companies sind wir durch Alcon (vgl. PB v. 2.3) aufmerksam geworden. Mit der Sparte Augenheilkunde sind die US-Amerikaner mit rd. 25% Marktanteil bei Kontaktlinsen die Nummer zwei hinter Johnson & Johnson, liegen aber knapp vor Alcon.Das Segment, das zwei Drittel der Erlöse beisteuert, hat seit 2016/17 (Gj. per 31.10.) ein Umsatzwachstum von 6% p. a. bei einer operativen Marge von durchschnittlich 27,5% erzielt. Im zweiten Geschäftsbereich CooperSurgical (18% Erlöswachstum p. a. bei einer etwas schwächeren operativen Marge) stehen medizinische Produkte und OP-Geräte für die Frauenheilkunde im Zentrum. Die starke operative Kraft zeigte sich auch wieder an den am Donnerstag (3.3) veröffentlichten ...

