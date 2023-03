Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Euphorie zum Jahresauftakt ist im Februar verflogen und der Skepsis gewichen, so Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Zwar habe sich das Narrativ der "peak inflation" mit dem historisch symmetrischen Muster der Inflationsentwicklung - so schnell rauf wie runter - vorerst bewahrheitet (der Basiseffekt lasse grüßen). Der Weg zum Inflationszielniveau von 2% sei allerdings noch weit, angesichts der sehr stabilen Konsumenten- und Arbeitsmarktstärke sogar noch sehr weit. Deshalb habe zuletzt das Narrativ der "sticky inflation" seinen Vorgänger abgelöst. Die Notenbanker würden sich unterdessen weiterhin entschlossen zeigen, ihrem Mandat der Preisstabilität nachzukommen und der Markt schenke ihnen - gemessen am zuletzt gestiegenen implizierten Zinszielniveau - Glauben. ...

