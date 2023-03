EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Studie/Research Update

029 Group SE: AlsterResearch nimmt die Coverage der 029 Group mit der Empfehlung "Halten" auf



08.03.2023 / 10:04 CET/CEST

Berlin, 08. März 2022. AlsterResearch hat die Coverage der 029 Group SE aufgenommen und eine "Halten" - Empfehlung mit einem aktuellen Kursziel von 13,80 € je Aktie ausgesprochen. Analyst Thomas Wissler schreibt: "Die Multiplikatoren in den Segmenten Hospitality und Consumer Brand sind nicht überhöht und bieten Investoren lukrative Einstiegspunkte." Wissler folgert daraus: "Ein positiver Nachrichtenfluss über potenzielle Finanzierungsrunden mit höheren Bewertungen sowie eine gut gefüllte Investitionspipeline könnten den NAV der sechs Portfoliounternehmen im Bereich Hospitality und Lifestyle, die auf Millennials und die Generation Z abzielen, bald in die Höhe treiben."



Die Studie ist auf der Website des Unternehmens verfügbar und kann hier heruntergeladen werden.





Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.



Weitere Informationen: https://www.029-group.com/de





