Die CureVac-Aktie (WKN: A2P71U) verliert weiter an Boden. In den vergangenen fünf Handelstagen ist sie um rund -14% abgerutscht und notiert aktuell nur noch bei 7,41 US$. Taumelt das Papier weiter? Anleger müssen jetzt zumindest einen wichtigen Termin beachten. CureVac mit Zentrale in Tübingen erforscht und entwickelt Arzneimittel auf der Grundlage des Botenmoleküls mRNA. Im vergangenen Sommer musste der Wirkstoffhersteller den Zulassungsantrag für ...

