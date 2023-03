Linz (www.anleihencheck.de) - Der Markt war von der geringen Leitzinserhöhung um 0,25% auf 3,60% in Australien enttäuscht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Angesichts der hohen Inflation von 7,80% agiere die australische Notenbank sehr zögerlich. Sie argumentiere, dass der Höhepunkt der Preissteigerung erreicht sei und die Gefahr einer Lohn-Preisspirale gebannt sei. Dies habe den Markt nicht überzeugt und der AUD (Australischer Dollar) sei verkauft worden. Seit Mitte Februar sei der EUR/AUD-Kurs um 4% von 1,5350 auf 1,6000 gestiegen. Aus charttechnischer Sicht sei noch Platz Richtung 1,6200, wo sich die nächsten Widerstände befinden würden. (08.03.2023/alc/a/a) ...

