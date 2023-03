Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt blieb es seit der Veröffentlichung unserer letzten Publikation vergangenen Mittwoch bis zum Ende der Woche ruhig, so Stefan Rahaus und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Die ersten Neuemissionen im März seien dann diesen Montag an den Markt gekommen, das Volumen sei dabei allerdings beachtlich gewesen. Die Toronto Dominion Bank (TD) sei mit einer Dual Tranche im Laufzeitbereich von drei (ISIN XS2597408439/ WKN A3LFCF) und sieben Jahren (ISIN XS2597408272/ WKN A3LFCG) (anfängliche Guidance: ms +25 Bp area bzw. ms +43 Bp area) auf die Investoren zugegangen. Mit einem Orderbuch in Höhe von EUR 4,6 Mrd. in der kurzen Tranche sei final ein Rekordvolumen von EUR 3,5 Mrd. für drei Jahren bei ms +22 Bp platziert worden. ...

