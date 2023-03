Mini hat nähere Details zu seinen künftigen Elektromodellen verraten. Der neue Countryman, der sowohl als Verbrenner als auch als reines E-Auto kommt und dessen Produktion in Leipzig derzeit vorbereitet wird, soll im Februar 2024 auf den Markt kommen. Die Produktion des Countryman selbst soll noch in diesem Jahr anlaufen. Bisher gab es keine Aussage dazu, ob der Start of Production nur mit den Verbrenner-Varianten ...

