FUCHS PETROLUB (ISIN: DE000A3E5D64) gelang es im letzten Jahr extreme Kostensteigerungen für Rohstoffe an die Kunden weiterzugeben. So erklärt sich der kräftige Umsatzanstieg um 19% auf rund 3,4 Mrd EUR - wobei die Gewinne immerhin auf Vorjahresniveau gehalten werden konnten: EBIT 365 Mio EUR für 2022.Auch wenn das EBIT nur 2 Mio EUR höher liegt, plant das Unternehmen die Dividende um 4% auf 1,07 EUR je Vorzugs- und 1,06 EUR je Stammaktie zu erhöhen. Damit folgt man der aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik, die jährliche Dividendensteigerungen anstrebt - was hiermit zum 21. mal in Folge gelingen ...

