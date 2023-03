Augsburg (www.anleihencheck.de) - Das Tauziehen zwischen Inflation und Konjunktur geht weiter, so Andrea Greisel vom Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Für die nächste EZB-Sitzung scheine eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte sicher und auch der geldpolitische Straffungskurs dürfte sich noch etwas länger hinziehen. Das habe in den vergangenen Wochen zu einer Neubewertung an den Anleihemärkten mit steigenden Renditen geführt. So sei die Rendite der Zehn-Jahres-Bundesanleihe auf über 2,70% gestiegen. ...

