Rund um Vonovia spielten sich am Dienstag überraschend dramatische Szenen ab. Medienberichten zufolge kam es bei Deutschlands größtem Vermieter zu einer großangelegten Razzia im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bochum. Im Raum stehen Korruptionsvorwürfe. Bisher wurden laut dem "WDR" bereits vier Verdächtige festgenommen.Den Anschuldigungen zufolge soll bei Vonovia (DE000A1ML7J1) in der Vergangenheit bei der Auftragsvergabe an Bau- und Handwerksfirmen wohl nicht immer alles ganz koscher gelaufen sein. Die laufenden Ermittlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...