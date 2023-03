ASML ist ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Lithographie-Maschinen spezialisiert hat. Diese Maschinen werden in der Halbleiterindustrie verwendet, um Mikroprozessoren und andere Halbleiterbauelemente zu produzieren. ASML ist weltweit führend in der Branche und ist bekannt für seine fortschrittlichen Technologien und seine Fähigkeit, innovative Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Veldhoven, Niederlande, und ist in mehr als 60 Ländern weltweit tätig. ASML hat sich in den letzten Jahren als eine der am schnellsten wachsenden Aktien im Technologiesektor etabliert. Dies liegt zum Teil an der steigenden Nachfrage nach Halbleitertechnologie und ...

