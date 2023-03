DJ PTA-Adhoc: VOQUZ Labs AG: Notierungsaufnahme im Freiverkehr der Börse München

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/08.03.2023/12:00) - Die VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4 - nachfolgend die Gesellschaft) gibt bekannt, dass sie, zusätzlich zu der Notierung an der Wiener Börse im direct markt plus, ab dem 09.03.2023 mit sämtlichen 1.050.000 Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse München notiert sein wird.

(Ende)

Aussender: VOQUZ Labs AG Adresse: Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Victor Bredo Tel.: +49899251910 E-Mail: victor.bredo@voquzlabs.com Website: www.voquzlabs.com

ISIN(s): DE000A3CSTW4 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München; direct market plus in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2023 06:00 ET (11:00 GMT)