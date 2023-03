Seit Wochenbeginn fährt der Rosenbauer Konzern, nach dem Cyberangriff, seine IT-Infrastruktur wieder schrittweise hoch. Diese wurde als Vorsichtsmaßnahme infolge einer Cyber-Attacke zwischen 21. und 23. Februar vorübergehend abgeschaltet, erklärt das Unternehmen. Eine Task Force aus externen und internen Fachleuten habe in den vergangenen Tagen sämtliche Unternehmensbereiche durchforstet und den Hergang sowie das Schadensausmaß des Angriffes analysiert. An der Behebung der einzelnen Probleme werde mit Hochdruck unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen gearbeitet, nächste Woche sollen wieder sämtliche IT-Systeme verfügbar sein, so das Unternehmen. "Obwohl es noch etwas dauern wird, bis wir wirklich zu einem störungsfreien Normalbetrieb ...

