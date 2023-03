DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern nach Cyber-Attacke wieder in regulärem Betrieb

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leonding (pta/24.03.2023/09:00) - Der Rosenbauer Konzern, der Ende Februar Ziel einer Cyber-Attacke geworden ist, hat den Angriff erfolgreich überwunden und wie geplant den regulären Betrieb wieder aufgenommen. Die Cyber-Attacke sowie die folgende Abschaltung der IT-Infrastruktur haben die einzelnen Unternehmens-bereiche in unterschiedlichem Ausmaß betroffen und in der Produktion zu Stehzeiten bis zu zwei Wochen geführt. Insbesondere die Organisation der internen Materialflüsse war beeinträchtigt. Einige Niederlassungen wie etwa die Standorte in USA, im spanischen Linares oder im slowenischen Radgona konnten durchgehend die Fertigung aufrechterhalten. Als Vorsichtsmaßnahme wurden sämtliche Server und Endgeräte unter genauer Überwachung neu aufgesetzt und die Sicherheitsstandards konzernweit angehoben. Damit steht die IT-Infrastruktur der Unternehmensgruppe wieder zur Verfügung.

"Die frühe Entdeckung dieses Angriffes und die rasche Reaktion durch unsere Konzern-IT haben uns geholfen, die Auswirkungen zu begrenzen. Obwohl wir eindeutig über dem Berg sind, kann es auch in den nächsten Wochen noch da und dort zu Verzögerungen einzelner Geschäftsabläufe kommen. Diese Probleme werden wir individuell lösen. An dieser Stelle darf ich unseren Kunden und Lieferanten für ihr Verständnis in dieser schwierigen Situation und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren Einsatz und ihre Geduld danken", sagt Sebastian Wolf, CEO der Rosenbauer International AG.

(Ende)

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Tiemon Kiesenhofer, MBA Tel.: +43 732 6794-568 E-Mail: tiemon.kiesenhofer@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)