Berlin (ots) -Das deutsche Nationalteam der Frauen im Blindenfußball fährt im Sommer zur WM nach Birmingham. Aktuell fehlen dem Team um Head Coach Wolf Schmidt jedoch 40.000 Euro, um den Traum zu verwirklichen. Die Verbände unterstützen in Deutschland zurzeit ausschließlich das Männer-Nationalteam mit finanziellen Mitteln."Das können wir nicht auf uns sitzen lassen", sagt Natascha Wegelin, Gründerin und Geschäftsführerin von Madame Moneypenny. "Deswegen unterstützen wir ab sofort als größter Kooperationspartner das Frauen-Nationalteam im Blindenfußball mit Trikotsätzen, Trainingskleidung und Geldspenden." Passend zum diesjährigen Weltfrauentag startet die große Spendenaktion für das Team (https://www.toyota-crowd.de/wm2023frauen)."Equal play und equal pay" auch im Jahr 2023 noch ein Thema"Geschlechtergerechtigkeit ist weltweit ein großes Thema, ganz besonders im Fußball. Auch 20 Jahre nach dem ersten paralympischen Medaillengewinn im Blindenfußball, können Frauen 2024 noch keine paralympischen Medaillen gewinnen", berichtet Wolf Schmidt. Er führte das Team 2022 als Head Coach zum Sieg bei der Europameisterschaft. "Das ist ein Armutszeugnis für die Geschlechter-Gleichbehandlung im Sport, dass jedwede finanzielle Unterstützung seitens der deutschen Sportverbände verweigert wird.""Wir sind super glücklich, mit Madame Moneypenny einen Partner gefunden zu haben, der unsere Mission, den Zugang zu sportlicher Vielfalt für alle Menschen zu schaffen, weiter voranbringt", freut sich Michael Hain, Medienverantwortlicher beim FC Sankt Pauli von 1910 e.V. Blindenfussball.Über Madame Moneypenny GmbHDie Mission von Madame Moneypenny ist es, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Warum? Weil unabhängige Frauen starke Frauen sind. Und weil unsere Welt starke Frauen braucht.Wir unterstützen Frauen darin, ihr Leben und ihre Finanzen selbstbestimmt zu gestalten und geben ihnen das Wissen sowie die Werkzeuge an die Hand, die sie dafür brauchen, und begleiten sie in unserem Mentoring-Programm (https://madamemoneypenny.de/mentoring/) aktiv bei der konkreten Umsetzung.Über FC Sankt Pauli von 1910 e.V. BlindenfußballDer FC St. Pauli von 1910 e.V. hat seit Mai 2006 ein eigenes Blindenfußball-Bundesliga-Team, ein Frauen-Team, eine inklusive Basis-Gruppe und diverse Trainer, Guides und Betreuer die unter Beweis stellen, dass Blindenfußball ein sehr rasanter und spannender Sport für blinde und sehbehinderte Menschen ist.Blindenfußball ist aktuell die einzige paralympische Fußball-Spielart (leider bisher nur für Männer...) Weitere Informationen auf der Homepage: https://fcstpauli-blindenfussball.de/Pressekontakt:Pressekontakt Madame Moneypenny GmbHKatharinaMadame Moneypenny GmbHGreifswalder Str. 22610405 BerlinE-Mail: presse@madamemoneypenny.dePressekontakt FC Sankt Pauli von 1910 e.V. BlindenfußballWolf SchmidtFC Sankt Pauli von 1910 e.V. BlindenfußballHarald-Stender-Platz 1D-20359 HamburgE-Mail: blindenfussball@fcstpauli.comOriginal-Content von: Madame Moneypenny GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168930/5458611