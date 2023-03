DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern fährt IT nach Cyber-Attacke wieder schrittweise hoch

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leonding (pta/08.03.2023/12:12) - Seit Wochenbeginn fährt der Rosenbauer Konzern seine IT-Infrastruktur wieder schrittweise hoch. Diese wurde als Vorsichtsmaßnahme infolge einer Cyber-Attacke zwischen 21. und 23. Februar vorübergehend abgeschaltet. Eine Task Force aus externen und internen Fachleuten hat in den vergangenen Tagen sämtliche Unternehmensbereiche durchforstet und den Hergang sowie das Schadensausmaß des Angriffes analysiert. An der Behebung der einzelnen Probleme wird mit Hochdruck unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen gearbeitet, nächste Woche sollen wieder sämtliche IT-Systeme verfügbar sein.

"Obwohl es noch etwas dauern wird, bis wir wirklich zu einem störungsfreien Normalbetrieb zurückkehren, so haben wir doch diese Woche einige wichtige Meilensteine für die sichere Wiederherstellung unserer IT-Systeme passiert. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen unseres IT-Bereiches, die hier in vielen Überstunden Außergewöhnliches geleistet haben, und bei allen Mitarbeitenden für ihre Geduld unter diesen schwierigen Arbeitsbedingungen", sagt Sebastian Wolf, CEO der Rosenbauer International AG.

