Volkswagen hat seinen Plan für eine Batteriezellenfabrik in Osteuropa offenbar auf Eis gelegt. Laut einem Medienbericht priorisiert der Konzern ein Werk in Nordamerika, weil er mit Subventionen von umgerechnet neun bis zehn Milliarden Euro aus dem "Inflation Reduction Act" der US-Regierung rechnet. Das berichtet die "Financial Times". Die Zahl von neun bis zehn Milliarden Euro US-Subventionen sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...