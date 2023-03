Langfristig verzeichnen die allermeisten Indizes steigende Kurse. Insbesondere wenn die Performance dargestellt wird, also neben Kursgewinnen auch Gewinnausschüttungen eingerechnet sind - so wie beim DAX. Hier werden 2023 rund 55 Mrd. Euro an Dividendenzahlungen erwartet. Drei Viertel der Unternehmen planen Erhöhungen und 15 der 40 Dax-Konzerne dürften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...