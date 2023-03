Köln (ots) -Woozle Goozle ist Erfinder aus Leidenschaft und moderiert gemeinsam mit seinen besten Freund:innen Simón Albers und Maria Meinert das gleichnamige Wissensmagazin. Das zehnjährige Sendungs-Jubiläum feiert TOGGO von SUPER RTL am Freitag, 10. März mit einer spektakulären Partyfolge inklusive einem eigens kreierten Geburtstagssong. Ein absolutes Highlight ist dabei das große Finale und die Preisverleihung des Erfinderwettbewerbs "Der Silberne Woozle 2023". Aber auch im gesamten RTL-Universum kann man Woozle an diesem Tag entdecken.Los geht es mit einem Gastauftritt bei Punkt 12, wo Woozle nicht nur ein paar tolle Erfindungen des Ideenwettbewerbs zeigt und sein Musikvideo zum Geburtstagssong anteasert, sondern auch gemeinsam mit Moderatorin Katja Burkhard auf das Jubiläum anstößt.Danach stattet der clevere Erfinder auch TOGGO Radio einen Besuch ab und hat sogar ein kleines Gewinnspiel mit im Gepäck.Das Highlight folgt um 16:50 Uhr auf TOGGO bei SUPER RTL mit der großen Jubiläumsshow und der finalen Preisverleihung des "Silbernen Woozles". Hier konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und tolle Erfindung zum Motto "Geburtstagsparty" kreieren und einreichen.Aber damit noch nicht genug: Am Ende der Sendung feiert Woozles großer Geburtstagssong inklusive Musikvideo exklusive Premiere. Für alle, die leider nicht einschalten können, steht das Lied auch auf toggo.de, in der TOGGO App, auf RTL+ und auf allen gängigen Musikstreaming-Plattformen zur Verfügung. Und wer seine ganz eigene Party feiern möchte, kann sich auf TOGGO Eltern sogar eine Woozle Piñata nachbauen."Woozle Goozle" steht für beste Kinderunterhaltung und lehrreiche Wissensvermittlung zugleich. Denn seine Leidenschaft ist das Tüfteln, Erfinden und Sachensprengen. Dass es dabei nicht immer ungefährlich zugeht, erfahren seine Freunde oft am eigenen Leib. Zeitreisen, Explosionen, Überflutungen oder Vulkanausbrüche - Woozles Erfindungen sind unberechenbar. Da kann es schon mal passieren, dass Woozle das gesamte Studio unter die Meeresoberfläche befördert oder einen hungrigen Tyrannosaurus Wooz aus der Urzeit holt. Alles für die Wissenschaft!Die Geschichten rund um den Tüftler und seinen besten Freund kann man bereits in neun Staffeln erleben. Mit seiner explosiven Mischung gehört "Woozle Goozle" zu den erfolgreichsten Formaten im SUPER RTL Universum und sichert sich einen dauerhaften Platz unter den Top 10 aller Themenwelten auf toggo.de und in der TOGGO App. Auch digital läuft es für Woozle super: 62 Millionen Video-Starts im Jahr 2022 machen die Sendung zum aufrufstärksten Thema innerhalb der SUPER RTL YouTube-Kanäle.Pressekontakt:SUPER RTL Fernsehen GmbHPicassoplatz 150679 KölnDeutschlandkommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5458674