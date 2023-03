Künstliche Intelligenz (KI) hält immer mehr Einzug in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Dies zeigt auch eine neue Kooperation zwischen der Charité Berlin und einer spannenden KI-Aktie. Worum es im Detail geht. Seit der Einführung von ChatGPT im November und der Milliarden-Investition von Microsoft in den Erfinder OpenAI wird derzeit keine andere Angelegenheit an der Börse so heiß diskutiert wie das Thema der künstlichen Intelligenz. Aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...