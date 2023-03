Die Deutschen stehen ihrem Rechtssystem weitestgehend positiv gegenüber. Das zeigen die Ergebnisse des ROLAND Rechtsreport 2023, den das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von ROLAND Rechtsschutz nunmehr zum 13. Mal durchgeführt hat. So geben 70% der Befragten an, sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen in die Gesetzte zu haben, 69% in die Gerichte. Das Vertrauen der Bevölkerung in das deutsche Rechtssystem bleibt damit seit vielen Jahren konstant hoch und stabil, so der Report.Verglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...