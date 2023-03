DJ PTA-News: Uzin Utz SE: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen Geschäftsjahr 2022 - Solide Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 trotz wirtschaftlicher Turbulenzen

Ulm (pta/08.03.2023/13:57) - Uzin Utz, weltweit agierender Komplettanbieter für Bodensysteme mit Sitz in Ulm, blickt mit der heutigen Veröffentlichung der vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftszahlen auf ein solides Geschäftsjahr zurück. In einem stark veränderten und von zahlreichen Unsicherheiten geprägten gesamtwirtschaftlichen Umfeld ist es der Unternehmensgruppe gelungen, ihre Geschäftsentwicklung weitgehend stabil fortzuführen. Demnach beläuft sich der Konzernumsatz auf 487,1 Mio. Euro nach 440,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Umsatzwachstum von 10,7 %. Mit 36,3 Mio. Euro liegt das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) jedoch mit einem Rückgang von 23,5 % deutlich unter dem des Vorjahrs (47,5 Mio. Euro).

Die Abweichung im Ergebnis ist vor allem auf die im gesamten Jahr 2022 instabile Versorgungssituation und Störungen in den Logistik-Ketten sowie Preiserhöhungen bei einer Vielzahl von Rohstoffen zurückzuführen. Hinzu kamen weitere Preissteigerungen in der Energieversorgung. Die Baubranche zeigte sich allerdings robust und die Nachfrage im Bau blieb weiterhin hoch. So konnte der Konzernumsatz trotz dieser angespannten Lage auf 487,1 Mio. Euro erhöht werden.

Mit klarer Strategie in eine nachhaltige Zukunft

Mit Blick nach vorn begegnet Uzin Utz den Auswirkungen von Lieferengpässen und gestiegenen Rohmaterialpreisen weiterhin mit Disziplin und Kosteneffizienz. Gleichzeitig rückt im Rahmen der Strategie Passion 2025 das Zukunftsfeld Planet in den Mittelpunkt. Die Themen Umwelt und Ressourcen werden noch stärker in den Fokus gerückt und das Unternehmen bekennt sich dazu, einen noch größeren Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten und die Vorbildfunktion in der Branche zu verteidigen. Die Initiativen zur Weiterentwicklung ressourcenschonender Produkte, aber auch klimaoptimierter Prozesse, werden dabei helfen, den ökologischen Fußabdruck von Uzin Utz und die Arbeit der Kunden stetig zu verbessern. Erklärtes Ziel ist es bis 2025 25% klimaschädlicher Emissionen zu reduzieren. Die Uzin Utz Unternehmensgruppe verfolgt eine ambitionierte Nachhaltigkeitsagenda und leistet mehr als es die gesetzlichen Vorgaben definieren. Die Vorreiterrolle wurde erst kürzlich durch den Umweltpreis Baden Württemberg bestätigt.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 wird Uzin Utz am 31. März 2023 nach Feststellung des Jahresabschlusses der Uzin Utz SE sowie der Billigung des Konzernabschlusses vorlegen.

