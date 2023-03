Brüssel (www.anleihencheck.de) - Anders als in Europa, wenden sich Anleger in den USA verstärkt festverzinslichen Anlagen zu, so Peter De Coensel, CEO DPAM.Die Renditekurve der US-Staatsanleihen sei deutlich inverser als vor viereinhalb Monaten. Wenn die US-Notenbank so handele, wie es die Märkte einpreisen würden, und die Leitzinsen auf 5,50% anhebe, könnte es zu einer harten Landung kommen. ...

