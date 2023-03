Paris (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") legt zwei neue Anleihen-ETFs auf, JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y (ISIN LU2533810862/ WKN A3D6LA (thesaurierend), ISIN LU2533810789/ WKN A3D6LB (ausschüttend)) und Euro Aggregate Bond SRI Fossil Free (ISIN LU2533812991/ WKN A3D6K9 (thesaurierend), ISIN LU2533812728/ WKN A3D6K8 (ausschüttend)), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...