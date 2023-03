Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - LeanVal Asset Management startet neuen Aktienfonds mit besonderem Augenmerk auf prognosefreie Absicherung - FondsnewsLeanVal Asset Management AG (LVAM AG) lanciert einen neuen Aktienfonds: Der LeanVal Equity Protect Fonds (ISIN DE000A3D05L4/ WKN A3D05L, Anteilsklasse R; ISIN DE000A3D05K6/ WKN A3D05K; Anteilsklasse I) richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die nach Aktienrenditen bei begrenzter Schwankung suchen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...