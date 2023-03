Compleo Charging Solutions hat seine neue Produktstrategie "Big Five" vorgestellt. Diese sieht fünf Produkte in jeweils vier bis sechs Varianten für das Laden zu Hause, im Unternehmen und unterwegs vor. Einen HPC-Lader will Compleo in wenigen Wochen vorstellen. Für regelmäßige Leser von electrive.net sind beide Entwicklungen im Grunde genommen nicht neu: Sowohl die neue HPC-Generation als auch die ...

