Siemens Energy unterzeichnet Verträge mit dem Irak, um die dortige schlechte Strom-Infrastruktur zu verbessern. Auch das Wasserstoff-Geschäft kommt bei Siemens Energy langsam in SchwungDerzeit befindet sich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Bagdad und sicherte der Regierung deutsche Unterstützung zu, da Irak ein wichtiger politischer Stabilisator in der Region ist. Parallel dazu unterzeichnete Siemens Energy (DE000ENER6Y0) Verträge mit Iraks Elektrizitätsministerium, um die Strom-Infrastruktur im Land zu stabilisieren. Konkret will ...

