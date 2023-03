Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im ETF-Geschäft hält die Kauflaune an, so die Deutsche Börse AG.Kein Wunder: Es laufe rund an den Aktienmärkten. Der DAX sei seit Jahresanfang um fast 12 Prozent gestiegen, der S&P 500 immerhin noch um knapp 6 Prozent. Besonders auffällig im ETF-Handel: Die hohen Zuflüsse in Technologie-Indexfonds. "Da sehen wir sehr viele Käufe", erkläre Frank Mohr von der Société Générale. Nach Anstieg, Rücksetzer und Wiederanstieg in diesem Jahr komme der US-Technologieindex NASDAQ 100 mittlerweile auf ein Plus von 13 Prozent. ...

