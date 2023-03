Während eines Besuchs von Außenministerin Annalena Baerbock in Bagdad hat Siemens Energy eigenen Angaben zufolge am Dienstag Verträge mit Iraks Elektrizitätsministerium unterzeichnet. Der DAX-Konzern will dem Land dabei helfen, die schlechte Stromversorgung zu verbessern. Die Aktie legt am Mittwoch nach dem jüngsten Kaufsignal wieder zu.Konkret will Siemens Energy demnach fünf Jahre lang drei Kraftwerke im Irak mit einer Dimension von rund einem Gigawatt warten und auch lokale Mitarbeiter in dem ...

