Die Zinsen werden wohl länger höher bleiben und eventuell sogar noch deutlicher steigen, als es die Märkte bisher erwarteten. Das drückt auf den Goldpreis, der inzwischen alle Gewinne aus der Januar-Rallye abgegeben hat.

Federal Reserve: Zins bleiben wohl länger höher!

Etwas Naivität herrscht schon am Aktienmarkt. Inzwischen deutet vieles darauf hin, dass im März entgegen der vorherigen Erwartungen ein großer Zinsschritt der Federal Reserve über 0,5% ansteht. Notenbank-Chef Jerome Powell hat mit seinen gestrigen Aussagen keine echte Neuigkeit präsentiert, aber deutlicher ausgedrückt, was er zuvor bereits gesagt hatte. Die Inflation in den USA ist hartnäckiger als erwartet. Dabei hatten viele gehofft, dass die Raten mit den Rückgängen bei den Energiepreisen klar sinken.

Doch es sind die Dienstleistungen, Nahrungsmittel und die Löhne, die derzeit für Preissteigerungen sorgen. Die Anleger müssen sich jedenfalls auf einer längere Phase von Zinserhöhungen einstellen. Das tun sie aber derzeit nicht und haben die gestrigen Powell-Aussagen schnell wieder abgeschüttelt. Der Markt will noch oben, heißt es dann immer. Nur steigt damit auch die Fallhöhe am breiten Aktienmarkt. Darauf deutet schließlich auch die inverse Zinskurve hin.

