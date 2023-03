Die mit Spannung erwarteten ADP Jobdaten sind besser ausgefallen als erwartet. Was auch als Rechtfertigung der steigenden US-Zinsen aufgenommen werden könnte. Doch der Aktienmarkt steigt. Der DAX überspringt die Marke von 15.600 Punkten. An der Wall Street lassen es die Anleger jedoch langsam angehen. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 notieren leicht im Minus. Wie die Zahlen von Continental, Symrise, Adidas und Brenntag am Markt ankommen und welche Empfehlungen DER AKTIONÄR gibt, erfahrt ihr im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...