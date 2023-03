Es bleibt turbulent. Die chinesische Drohnenaktie fliegt noch immer in der Verlustzone. Aber zumindest kurstechnisch fliegt EHang wieder. Auch aus Japan gab es inzwischen wieder einmal eine gute Nachricht. Aber reicht das für eine Neubewertung der Aktie, die seit dem Börsenstart Ende 2019 vor allem durch ganz viel Volatilität aufgefallen ist?Allein vom Tief am 24. Oktober bei 3,32 Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch am 13. Januar bei 17,84 Dollar machte der Kurs mehr als 400 Prozent Strecke. Zuletzt ...

