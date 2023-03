Gleich mehrere gute Nachrichten gibt es heute für Palantir-Anleger. In seiner US-Heimat darf der Datenanalyse-Spezialist im Rahmen eines 99,6 Millionen Dollar schweren Vertrags über fünf Jahre das Datenmanagement beim Bureau of Medical Services auf einen modernen Stand bringen. Auch in Deutschland gibt es ein positives Ergebnis.Das Bureau of Medical Services kümmert sich um die Gesundheitsversorgung für Mitarbeiter der US-Regierung und ihre Familien in Botschaften und Konsulaten und berät das Außenministerium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...