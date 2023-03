DJ MÄRKTE EUROPA/Positiver Grundton bei Aktien - Continental sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte leicht im Plus geschlossen. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 15.632 Punkte. Die Impulse für die Einzelwerte liefert einmal mehr die Berichtssaison. Hier überraschte Continental positiv, wie auch andere Unternehmen aus der Automobilbranche zuvor. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,2 Prozent auf 4.288 Punkte. Die erneute Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses brachte wenig Neues.

Vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag lieferte der ADP-Bericht den Hinweis, dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im Februar stärker gestiegen ist als erwartet. ADP-Chefökonomin Nela Richardson fasste die aktuelle Situation dahingehend zusammen, dass robuste Neueinstellungen zu beobachten seien, was gut für die Wirtschaft und die Arbeitnehmer sei, aber auch das Lohnwachstum recht hoch bleibe. Das spricht dann eher für einen erneuten großen Zinsschritt der US-Notenbank um 50 Basispunkte auf ihrer nächsten Sitzung, hieß es.

Ausblick von Continental überzeugt

Bei den Unternehmen standen erneut Geschäftszahlen im Fokus. Vor allem Continental überzeugte; die Titel setzten sich mit einem Plus von 7,6 Prozent an die DAX-Spitze. Die Analysten der Citi bezeichneten den Ausblick für 2023 als ermutigend, zumal er ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent für die Konsensschätzungen der Automotive-Sparte impliziere, die maßgeblich sei für die Continental-Anlagestory. Noch wichtiger sei, dass die Konsensschätzungen am unteren Ende der Umsatz- und Margenprognosen für die Sparte lägen, weshalb das Abwärtsrisiko begrenzt sei.

Nachdem die Aktie von Adidas lange Zeit im Minus notierte, beförderte eine Schlussrally den Wert 2,1 Prozent in Plus. Hier ist zu vermuten, dass es auf der Telefonkonferenz am Nachmittag einordnende Aussagen gab. Als belastend stufte ein Marktteilnehmer zuvor den Ausblick ein.

Bayer erholten sich kräftig, der Kurs stieg um 2,1 Prozent. Händler verwiesen auf eine neue Studie, nach der Glyphosat nicht für ein erhöhtes Krebsrisiko beim Umgang mit Unkrautvernichtern verantwortlich sei. Für das Krebsrisiko seien möglicherweise andere Komponenten verantwortlich, so das Ergebnis der Studie, die in Environmental and Molecular Mutagenesis veröffentlicht wurde.

Für die Aktie von Fuchs Pertrolub ging es um 3,3 Prozent nach unten. Die EBIT-Marge dürfte im Schlussquartal 2022 ihren Tiefpunkt gesehen haben, kommentierte Stifel die Geschäftszahlen des Schmierölspezialisten. Die Analysten bezeichneten den Ausblick des Unternehmens als vorsichtig, was aber typisch für Fuchs sei.

Nach dem Abschlag in Folge enttäuschender Zahlen am Vortag hagelte es für die Aktie von Hellofresh (-4,1%) nun Kurszielsenkungen, die erneut belasteten.

Logitech rechnet mit weiter rückläufigem Umsatz

Bei Logitech wird der Umsatz nach dem starken Wachstum während der Pandemie in den nächsten Quartalen noch weiter sinken. Wie der Hersteller von PC-Zubehör anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, rechnet er für die erste Hälfte des im April beginnenden Geschäftsjahres 2023/24 mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 bestätigte der Schweizer Konzern ebenso wie die langfristigen Wachstumsaussichten. Nach anfänglichen Verlusten schloss die Aktie 2 Prozent im Plus.

In Wien sprangen die Aktien des Industriekonzerns Andritz um 6,8 Prozent nach oben. Trotz eines 2022 erzielten Rekordergebnisses wird für 2023 ein neuerlicher Gewinnanstieg erwartet.

Für die ebenfalls in Wien gelistete Aktie von AT&S ging es um 5,0 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen aufgrund des aktuellen Marktumfeldes bis auf Weiteres das Investitionsprojekt in Kulim, Malaysia, angepasst hat. Das Wachstumstempo werde den Marktgegebenheiten angeglichen und die Mittelfristziele um ein Jahr auf das Geschäftsjahr 2026/27 verschoben.

In Paris ging es für die Thales-Aktie um 3,6 Prozent nach unten. Bemängelt wurde von den Berenberg-Analysten die unter dem Konsens liegende Cashflow-Prognose. Die Umsatz- und EBIT-Margenprognose des Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmens liege dagegen leicht über dem Konsens für das laufende Jahr.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.288,45 +9,49 +0,2% +13,0% Stoxx-50 3.898,62 +1,74 +0,0% +6,8% Stoxx-600 460,99 +0,39 +0,1% +8,5% XETRA-DAX 15.631,87 +72,34 +0,5% +12,3% FTSE-100 London 7.929,92 +10,44 +0,1% +6,3% CAC-40 Paris 7.324,76 -14,51 -0,2% +13,2% AEX Amsterdam 753,35 +1,83 +0,2% +9,3% ATHEX-20 Athen 2.623,13 -7,29 -0,3% +16,5% BEL-20 Brüssel 3.849,32 -2,94 -0,1% +4,0% BUX Budapest 43.161,43 -229,59 -0,5% -1,4% OMXH-25 Helsinki 5.000,96 -2,56 -0,1% +3,7% ISE NAT. 30 Istanbul 6.017,34 +89,02 +1,5% +1,2% OMXC-20 Kopenhagen 1.923,91 -26,76 -1,4% +4,8% PSI 20 Lissabon 6.030,11 +26,18 +0,4% +5,8% IBEX-35 Madrid 9.466,10 +55,00 +0,6% +15,0% FTSE-MIB Mailand 27.911,52 +149,95 +0,5% +17,1% OBX Oslo 1.134,15 -2,26 -0,2% +4,1% PX Prag 1.409,03 +8,96 +0,6% +17,3% OMXS-30 Stockholm 2.248,52 +3,86 +0,2% +10,0% WIG-20 Warschau 1.860,83 +7,43 +0,4% +3,8% ATX Wien 3.557,01 +19,15 +0,5% +13,6% SMI Zürich 11.025,26 -38,82 -0,4% +2,8% * zu Vortagsschluss DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:35 Uhr Di, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0547 -0,0% 1,0536 1,0592 -1,5% EUR/JPY 144,63 -0,0% 145,06 144,81 +3,1% EUR/CHF 0,9910 -0,3% 0,9938 0,9953 +0,1% EUR/GBP 0,8914 -0,0% 0,8909 0,8915 +0,7% USD/JPY 137,13 +0,0% 137,68 136,73 +4,6% GBP/USD 1,1833 +0,0% 1,1825 1,1882 -2,2% USD/CNH (Offshore) 6,9627 -0,5% 6,9770 6,9747 +0,5% Bitcoin BTC/USD 22.121,02 +0,0% 22.044,95 22.364,14 +33,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,53 77,58 -1,4% -1,05 -5,0% Brent/ICE 82,36 83,29 -1,1% -0,93 -3,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,97 43,37 -3,2% -1,40 -43,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.817,03 1.813,50 +0,2% +3,53 -0,4% Silber (Spot) 20,04 20,13 -0,4% -0,09 -16,4% Platin (Spot) 944,43 937,50 +0,7% +6,93 -11,6% Kupfer-Future 4,06 3,99 +2,0% +0,08 +6,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

March 08, 2023

