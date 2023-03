DJ PTA-News: NAVSTONE SE: Update über die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2022 und Ausblick 2023

Eindhoven (pta/08.03.2023/18:50) - Die im m:access der Börse München notierte NAVSTONE SE (ISIN NL0009538008 / WKN A1CUJD) berichtet über die Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 und gibt einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023.

Der Ausbau des Immobilienportfolios in Dublin konnte in den letzten Monaten planmäßig vorangetrieben werden. Der Gesamtwert des Immobilienportfolios zum 31. Dezember 2022 betrug rund EUR 15,4 Mio. im Vergleich zu EUR 8,0 Mio. zum 30.06.20202. Das Immobilienportfolio besteht aus neun Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 69 Wohneinheiten, wovon acht vollständig vermietet sind. Ein Mehrfamilienhaus wird derzeit vollständig renoviert und wird voraussichtlich ab dem 2. Halbjahr 2023 vermietet. Insgesamt wird das Portfolio nach Abschluss der Renovierungsarbeiten auf knapp EUR 16 Mio. bei rund EUR 1,4 Mio. annualisierter Mieteinnahmen anwachsen. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet das Management Mieteinnahmen von über EUR 1,2 Mio.

Die Immobilienpreise in Dublin sind im Jahr 2022 um 5% gestiegen. Dabei kann das Jahr 2022 in zwei Hälften eingeteilt werden. Ein erstes Halbjahr mit stark steigenden Immobilienpreisen und ein stagnierendes zweites Halbjahr. Auch für das Jahr 2023 erwarten die lokalen Immobilien-Research-Häuser einen sehr widerstandsfähigen Immobilienmarkt mit konstanten bzw. leicht steigenden Immobilienpreisen. Die Mietpreise haben sich im Jahr 2022 konstant nach oben bewegt. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Dubliner Mietmarkt wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren fortbestehen, so dass auch für das Jahr 2023 mit einem Anstieg der Mieten von bis zu 4% gerechnet wird. Der irische Wanderungssaldo und das Bevölkerungswachstum deuten auch weiterhin auf eine steigende Wohnungsnachfrage hin.

Das Management hat sein Ziel erreicht, das Eigenkapital der Gesellschaft bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 vollständig in den Immobilienmarkt zu investieren. Die in den letzten Monaten deutlich gestiegenen Finanzierungskosten haben sich bis dato nicht erkennbar auf das Immobilienpreisniveau in Dublin ausgewirkt. Das Management hat sich deshalb entschieden, den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios zu verlangsamen und sich im Jahr 2023 auf die Optimierung des bestehenden Immobilienportfolios zu konzentrieren.

Die Refinanzierung des bestehenden Immobilienportfolios und der damit einhergehende Ausbau des Immobilienportfolio auf rund EUR 25 Mio. wird aufgrund der beschriebenen Marktbedingungen dementsprechend verlangsamt und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder forciert.

Die vorläufigen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2022 werden zeitnah veröffentlicht.

Für das Gesamtjahr 2023 plant die NAVSTONE SE mit einem positiven Ergebnis.

