Köln. (ots) -Der Grill wird nach Beobachtung von Komiker und Hobbykoch Guido Cantz (51) immer mehr zum Statussymbol für Männer. "Autos sind nicht mehr so das, womit man unter Männern angeben kann, sondern eher,Guck mal, was ich für einen großen Grill habe'", sagte Cantz im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). In seinem Freundeskreis hätten viele "Minimum einen Grill rumstehen haben, der Trend geht zum Zweitgrill. Einen Smoker, einen Beefer oder einen Keramik-Grill, das scheint eine große Faszination auf Männer auszuüben." Übers Grillen kämen dann viel mehr Männer ans Kochen als noch vor 20, 30 Jahren, sagte der Komiker, der gerade sein erstes Kochbuch "Restaurant Cantzini - 50 Rezepte mit Humor" veröffentlicht hat.Für ihn sei Kochen wie Yoga am Herd. "Ich koche nicht im Lotussitz, da komme ich an den Herd nicht dran. Aber man kommt beim Kochen schnell auf andere Gedanken, weil man sich schon konzentrieren muss." Kochen sei für ihn nach einem stressigen Tag oder einer stressigen Woche sehr entspannend. "Man macht Musik an und schaltet ab. Ski fahren hat einen ähnlichen Effekt, diese Konzentration, die den Kopf frei macht".Ksta.de/500693Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5459001