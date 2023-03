DJ US-Notenbank: Wirtschaftsaktivität nimmt leicht zu

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Wirtschaftstätigkeit in den USA hat Anfang 2023 einer Erhebung der US-Notenbank zufolge leicht zugenommen. Sechs Bezirke meldeten demnach keine oder nur geringe Veränderungen der Wirtschaftsaktivität seit dem letzten Bericht, während sechs Bezirke angaben, dass die Wirtschaftsaktivität in bescheidenem Tempo zunahm, heißt es in dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve.

Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt blieben solide. Die Beschäftigung nahm in den meisten Bezirken weiterhin leicht bis mäßig zu, obwohl einige Unternehmen einen Einstellungsstopp verhängten und vereinzelt von Entlassungen berichteten.

Der Inflationsdruck war weiterhin verbreitet, wenngleich sich der Preisanstieg in vielen Bezirken abgeschwächt habe. Mehrere Distrikte meldeten einen weiteren Anstieg der Inputkosten, insbesondere bei Energie und Rohstoffen, obwohl bei den Fracht- und Versandkosten eine gewisse Entlastung zu verzeichnen war.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Zinssitzung der Fed findet am 21. und 22. März statt.

Fed-Chef Jerome Powell hat angesichts der hartnäckig hohen Inflation einen höheren Zinsgipfel in Aussicht gestellt. Sollte die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt sei, wäre die Fed außerdem bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen, sagte Powell.

Das Hauptproblem für die Fed ist zurzeit, dass die Inflation nicht so schnell zurückgeht wie erhofft. An den Terminmärkten wird für die nächste Sitzung eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet. Im Februar hatte die Fed ihren Leitzins nur um 25 Basispunkte erhöht.

