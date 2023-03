Pouso Alegre, Brasilien, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -XCMG Brazil veranstaltet Schulungen zur Brustgesundheit und den Workshop "Hören Sie ihr zu" (Listen to Her) und führt Sprach- und Berufsausbildungsprogramme ein, um die berufliche Entwicklung von Frauen zu fördernZur Feier des Internationalen Frauentages 2023 hat XCMG Machinery (SHE: 000425, "XCMG") den ersten Workshop zum Thema "Hören Sie ihr zu" in Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasilien veranstaltet. Etwa 20 weibliche Angestellte von XCMG Brasilien mit unterschiedlichem Hintergrund tauschten ihre Arbeits- und Lebenserfahrungen aus und boten Ratschläge und Vorschläge für das Management und die Entwicklung des Unternehmens an.XCMG Brazil engagiert sich dafür, Frauen in der Baumaschinenindustrie durch eine Reihe von Veranstaltungen und Programmen zu unterstützen. Jedes Jahr im Oktober organisiert das Unternehmen Schulungen zur Brustgesundheit für die weiblichen Mitarbeiter. Außerdem haben die Programme von XCMG Brazil zur Schulung von Sprachkenntnissen und beruflichen Fähigkeiten vielen weiblichen Beschäftigten zu größerem beruflichen Erfolg verholfen.Laura Lopes, die im Verkauf tätig ist, hat an Schulungen teilgenommen, um nicht nur die Produkte und Funktionen kennenzulernen, sondern auch die Bedienung der Maschinenausrüstung."Während meiner drei Jahre bei XCMG Brazil habe ich immer ein Erfolgserlebnis, wenn ich mit den Kunden kommuniziere. Ich habe gelernt, wie man die Maschinen bedient, damit ich sie den Kunden auf ansprechendere Weise vorführen kann, und ich glaube, dass ich durch die Arbeit bei XCMG Brazil und das Wachsen in einer Branche, die ich liebe, größere Erfolge erzielen werde", sagte Laura.Priscila Nogueira, die bei XCMG Brasilien im Finanz- und Rechnungswesen tätig ist, hat sich ständig weitergebildet und die Qualifikation des regionalen Rates für Rechnungswesen, erworben (CRCMG, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais). Nogueira sagte, dass XCMG Brasilien ihr eine Plattform für Wachstum und Entwicklung geboten hätte und dass sie in ihrer Karriere weiterhin nach den Sternen greifen werde.Yu Ziqiao ist eine Lehrerin der XCMG-Technikerschule, die in Libreville, Gabun, Schulungen und Kurse für die dortigen Techniker, Hochschullehrer und Regierungsmitarbeiter durchführt. Yu bietet maßgeschneiderte Kurse an, die den Schülern nicht nur eine solide theoretische Grundlage vermitteln, sondern auch praktische Fertigkeiten, die dem jeweiligen Kenntnisstand der Teilnehmer entsprechen. Sie hat das erste zweisprachige Lehrbuch der Hochschule, "Construction Machinery English", verfasst und unterrichtet den Fachkurs Englisch.Yu hat bereits zweimal als Dozentin an nationalen Lehrerschulungen für Montage, Inbetriebnahme und Wartung teilgenommen. Zusammen mit ihrem Team besuchte Yu Produktionsstätten, um sich eingehend über die Betriebs- und Wartungstechnologien von 22 Produkten aus neun Serien zu informieren, mit dem Ziel, ihre Kunden besser zu bedienen."Der Geist von XCMG ermutigt mich, weiter voranzukommen und mehr Studenten zu unterstützen, die einen wichtigen Beitrag zur Baumaschinenindustrie leisten werden", sagte Yu.Für weitere inspirierende Geschichten über die Helden von XCMG besuchen Sie bitte XCMG und seine Seiten unter Meta, Twitter, LinkedIn, YouTubeund Instagram.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2018712/b6b33818e24e68ec42a0d9ccea1833f.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iwd-2023-xcmg-machinery-fordert-die-gleichstellung-der-geschlechter-und-unterstutzt-frauen-bei-der-erweiterung-ihrer-karrieremoglichkeiten-in-der-baumaschinenindustrie-301766195.htmlPressekontakt:Wang Lin,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167468/5459012