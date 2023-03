Das Startup Fervo Energy testet in der Wüste des US-Bundesstaats Nevada, wie sich ein adaptiertes geothermisches Kraftwerk zur Stromspeicherung nutzen lässt. Riesige unterirdische Akkus könnten Engpässe bei Erneuerbaren Energien ausgleichen. Normalerweise arbeiten Geothermie-Kraftwerke wie jene von Fervo Energy mit Wasser, das unterirdisch durch heißes Gestein geleitet wird. Zurück an der Oberfläche dient das erhitzte Wasser dann dazu, Flüssigkeiten in Dampf umzuwandeln. Dieser treibt wiederum eine Turbine an, wodurch Strom erzeugt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...