Vorsicht walten lassen und auf den richtigen Augenblick warten. So in etwa lässt sich die Stimmung am deutschen und amerikanischen Aktienmarkt zur Wochenmitte wohl zusammenfassen - und das, obwohl Deutschlands Leitindex erst am Dienstag mit 15.677 Punkten zum dritten Mal im laufenden Jahr ein neues Jahreshoch aufstellte. Schuld an der gedrückten Stimmung waren die Aussagen von Jerome Powell. Laut dem Fed-Chef ist im Kampf gegen die Inflation noch ein langer Weg zurückzulegen. DER AKTIONÄR hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...