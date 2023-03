NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich nach dem Rücksetzer am Vortag weitgehend stabilisiert. Die wichtigsten Indizes legten am Mittwoch überwiegend zu, lediglich der Dow Jones Industrial gab etwas weiter nach. Im Fokus bleibt weiterhin die Frage, wie deutlich und wie oft die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation noch angehoben werden.

Der Dow verlor 0,18 Prozent auf 32 798,40 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,14 Prozent auf 3992,01 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,52 Prozent auf 12 215,33 Punkte nach oben.

Die Angst vor schneller steigenden Leitzinsen hatte an den US-Börsen am Dienstag einen Kursrutsch ausgelöst. Der Notenbankchef Jerome Powell hatte vor dem Bankenausschuss des US-Senats gesagt, das endgültige Zinsniveau werde wahrscheinlich höher sein als bisher angenommen und die Fed könne das Tempo bei den Zinserhöhungen anziehen.

Allerdings hat sich die Fed laut Powell noch nicht auf ihr künftiges Zinserhöhungstempo festgelegt. "Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen", sagte er am Mittwoch vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses während seines zweiten Tages der Anhörung vor dem Kongress./la/he

