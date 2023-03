Gerade erst erholten die Märkte sich von immer größeren Zinssorgen und manch einer sprach schon von einer Bärenfalle, die in der vergangenen Woche ausgelöst wurde. Wieder einmal zeigt sich allerdings, dass Anleger sich nicht zu früh freuen sollten. Fed-Chef Jerome Powell ließ durchblicken, dass die Zeiten steigender Zinsen noch lange nicht vorbei sind und diese womöglich stärker als bisher angenommen in die Höhe ziehen könnten.Die Zinssorgen stehen damit wieder im Vordergrund, was allerorten für rote Vorzeichen sorgt. Nel ...

