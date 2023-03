Concord, N.C., 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -2007 F1 Champion wird am 26. März auf dem Circuit of the Americas fahrenTrackhouse Entertainment Group gab heute bekannt, dass der 2007 Formel 1 World Champion Kimi Räikkönen aus Finnland am 26. März auf dem Circuit of the Americas (COTA) in Austin, Texas, in die NASCAR Cup Series zurückkehren und den Chevrolet Camaro ZL1 von PROJECT91 fahren wird.Für Räikkönen wird es das zweite Rennen in der Cup Series sein, nachdem er mit PROJECT91 beim Watkins Glen (N.Y.) International am 21. August letzten Jahres debütiert hat. Räikkönen ist mit dem COTA vertraut, da er in seiner Formel 1 Karriere acht Mal auf dem Straßenkurs gefahren ist. Einer von Räikkönens 21 Siegen in der Formel 1 und sein letzter Sieg fand am 21. Oktober 2018 auf dem COTA statt, als er im Ferrari 39 Runden führte."Ich hatte eine fantastische Zeit in NASCAR", sagte Räikkönen. "Es gab viel zu lernen in einer sehr kurzen Zeit, aber alle waren sehr hilfsbereit, der Wettbewerb war eine große Herausforderung. Dieses Mal fahre ich auf einer Strecke, die mir vertraut ist, sodass die Lernkurve nicht so steil ist. Ich will Spaß haben, aber auch so gut wie möglich abschneiden."Trackhouse Racing - eine Abteilung der Trackhouse Entertainment Group - setzt die Nr. 99 und die Nr. 1 Chevrolets mit den Fahrern Daniel Suárez und Ross Chastain in der NASCAR Cup Series ein.Trackhouse Owner und Gründer Justin Marks gründete PROJECT91 im Jahr 2022 mit dem Ziel, die globale Reichweite der Organisation durch die Teilnahme renommierter internationaler Rennfahrer an der Cup Series zu vergrößern."Als wir Kimi letztes Jahr ankündigten, sagte ich, dass er der globale Superstar ist, den ich im Sinn hatte, als wir PROJECT91 gründeten. Ich denke, Sie haben den Zuspruch der Fans auf der ganzen Welt gesehen und Kimis Leistung im Auto war der Beweis für das Konzept. Kimi hat eine enorme Fangemeinde und das ist großartig für NASCAR, Trackhouse und ich glaube, dass Kimi unsere Rennen wirklich genießt."Räikkönen wird den Onx/iLOQ Chevrolet Camaro mit der Nr. 91 auf dem COTA fahren, der von einer Trackhouse crew unter der Leitung des 23-fachen Siegers Darian Grubb eingesetzt wird, der 2011 mit Tony Stewart den Titel in der Cup Series gewann.Onx verändert die Art und Weise, wie die Welt Häuser und Nachbarschaften baut, durch X+ Construction, ein vollständig integriertes System, das hochwertiges Design und führende Technologie miteinander verbindet und bei jedem Schritt auf dem Weg zum Hausbesitzer einen Mehrwert bietet. Das Unternehmen war Hauptsponsor von Ross Chastains Nr. 1 Chevrolet, als er das COTA-Rennen im letzten Jahr gewann, sowie von Daniel Suárez' Sieg auf dem Sonoma (Calif.) Raceway im Juni.iLOQ, der finnische Pionier für intelligente und mobile Schließsysteme, ist mit seiner batterielosen Technologie, die ein sicheres und intelligentes Zugangsmanagement für Menschen und Unternehmen gewährleistet, auf dem amerikanischen Markt vertreten.Letzten Sommer war Räikkönen der erste PROJECT91 Fahrer, der die Rennwerkstatt des Teams in Concord, North Carolina, besuchte und mit dem Team auf dem Virginia International Raceway testete. Beim Watkins Glen Rennen qualifizierte sich Räikkönen als 27. und fuhr die meiste Zeit des Nachmittags in den Top-10, bevor ein später Unfall, der von einem anderen Fahrer verursacht wurde, seinen Tag beendete.Marks sagte, dass Räikkönen in den Tagen vor der Veranstaltung in Austin, Texas, erneut die Trackhouse Werkstatt besuchen wird."Ich bin mir sicher, dass es viele Fahrer gibt, die gerne eine Chance in der NASCAR hätten", sagte Räikkönen. "Es ist nicht einfach, und vielleicht öffnet das in Zukunft ein paar Türen für mehr Möglichkeiten, mehr Europäer in den Sport zu bringen."Der in Espoo, Finnland, geborene Fahrer zog sich 2021 aus der Formula One zurück, nachdem er seit seinem Start 2001 für die Teams Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus und Alfa Romeo gefahren war. Sein Höhepunkt in der Formel 1 war 2007, als er für Scuderia Ferrari den F1 World Driving Titel als Fahrer gewann.Informationen zu Trackhouse:Nachdem er seine Karriere als Rennfahrer in NASCAR und Sportwagen beendet hatte, gründete Justin Marks 2020 die Trackhouse Entertainment Group mit dem Ziel, eine Rennsportmarke zu schaffen, die über den Sport hinausgeht. Im Jahr 2021 gab das Team eine Partnerschaft mit dem internationalen Superstar Pitbull bekannt. Trackhouse begann die Saison 2022 als eigenes Zwei-Wagen-Team mit den Fahrern Daniel Suárez und Ross Chastain. Chastain bescherte der Organisation ihren ersten Sieg auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas, und gewann erneut auf dem Talladega Superspeedway. Suárez war der erste mexikanische Fahrer, der ein Cup-Rennen gewann, als er im Juni auf dem Sonoma Raceway dominierte. Chastain (2 . ) und Suarez (10.) erzielten 2022 das beste Punkteergebnis ihrer Karriere. Der Erfolg setzt sich 2023 mit Chastain fort, der die NASCAR-Punktetabelle nach drei Rennen anführt, während Suárez Vierter ist.Für weitere Informationen oder um Projekt 91-Artikel zu kaufen, besuchen Sie bitte www.trackhouse.com.Laura WrightMedienkontakt:Perch Partners für Trackhouse lwright@perchpartners.com+1 707-501-0271View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raikkonen-kehrt-zu-trackhouse-racing-project91-zuruck-301766277.htmlOriginal-Content von: Trackhouse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168949/5459021