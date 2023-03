Montego Bay, Jamaika, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -Reisende, die von Jamaikas verkehrsreichstem Flughafen, dem Sangster International Airport in Montego Bay, abfliegen, können jetzt die Welt von APPLETON ESTATE Jamaica Rum in einer neuen High-Tech-Premium-Boutique erkunden, die gerade im zentralen Duty-Free-Shop des Flughafens eröffnet wurde.Als Weltneuheit für die Rum-Marke nimmt der Shop im Shop die Kunden mit auf eine selbstgeführte Reise vom Zuckerrohr bis zum Becher, um zu erfahren, was APPLETON ESTATE zu einem so einzigartigen karibischen Rum macht, wobei physische, multisensorische und digitale Elemente nahtlos miteinander verbunden werden. Die Kunden navigieren auf ihrem Weg durch die Boutique über eine Reihe von interaktiven Touchpoints, die den legendären Hintergrund, das Handwerk und die Persönlichkeit des kultigen Rums der Insel zum Ausdruck bringen.Die neueste Veröffentlichung von APPLETON ESTATE, die Ruby Anniversary Edition, ist der Stolz des neuen Sangster Stores. Die APPLETON ESTATE Ruby Anniversary Edition wurde zur Feier des 40-jährigen Jubiläums von derMaster-Blenderin Joy Spence produziert und ist eine reichhaltige, komplexe Mischung aus fünf seltenen Rumsorten, die jeweils mindestens 35 Jahre gereift sind und sorgfältig aus dem Bestand von Appleton Estate von über 200.000 ruhenden Fässern ausgewählt wurden.Das unverwechselbare Abzeichen von APPLETON ESTATE, das aus fünf nationalen Symbolen Jamaikas besteht, ist das zentrale Merkmal des Geschäfts. Es wurde als atemberaubende modernistische 3D-Kupferskulptur in der Mitte des Ladens zum Leben erweckt; ein Magnet für die Kunden, der ihnen hilft, mehr über die Herkunft und das Terroir der Marke zu erfahren.Die Insignien sind der Ausgangspunkt für die digitale Reise des Käufers in der Boutique. Reisende können das Etikett auf der Vorderseite jeder Flasche mit ihrem mobilen Gerät scannen, um eine detaillierte Beschreibung des Rums zu erhalten, den sie ausgewählt haben, einschließlich individueller Notizen von der Verkostung und einer Erklärung des Herstellungsprozesses der Brennerei, die von Joy Spence, der Master-Blenderin von APPLETON ESTATE, persönlich gesprochen wird.Zu den Highlights im neuen Shop von APPLETON ESTATE Sangster gehören:- eine lebhafte Bar mit Verkostungen Erfahrene Markenbotschafter zeigen den Reisenden, wie man köstliche Cocktails mit APPLETON ESTATE zubereitet, und führen geführte Verkostungen der preisgekrönten Rumfamilie durch, zu der APPLETON ESTATE Signature, APPLETON ESTATE 8 Year Old Reserve, APPLETON ESTATE 12 Year Old Rare Casks, APPLETON ESTATE 15 Year Old Black River Casks und APPLETON ESTATE 21 Year Old Nassau Valley Casks gehören.- Ideen für die Zubereitung von Cocktails zu Hause Reisende können den personalisierten digitalen Insignien-Führer auf ihrem Telefon oder Tablet verwenden, um wichtige APPLETON-ESTATE-Services und klassische Cocktails für die Zubereitung zu Hause zu entdecken.- personalisierte Geschenkeinkäufe Die Markenbotschafter des Shops können eine persönliche digitale Nachricht für den Beschenkten verfassen, die über einen QR-Code am Flaschenhals der gekauften Flasche Appleton Estate 15 Year Old oder 21 Year Old abgerufen werden kann."Wir sind begeistert, den Erlebnis-Verkaufsstand von APPLETON ESTATE am Flughafen Montego Bay zu eröffnen, nur 50 Meilen von dem Ort entfernt, an dem unsere unglaublichen Rumsorten mit Liebe hergestellt werden", sagte Marco Cavagnera, Hauptgeschäftsführer für Global Travel Retail bei der Campari Group. "Es ist ein perfekter Premium-Standort, um die Kunden anzusprechen, indem wir alle Facetten von APPLETON ESTATE präsentieren: die reiche Geschichte, die Leidenschaft für natürliche Zutaten, die lokale Herkunft, das Können unserer Master-Blenderin Joy Spence und die Vielseitigkeit des preisgekrönten Portfolios, das unter ihrer Leitung entstanden ist, um sicherzustellen, dass es einen APPLETON-ESTATE-Rum für jeden gehobenen Anlass gibt, von der Herstellung von Premium-Cocktails bis zum Genuss der Rumsorten."APPLETON ESTATE Rum ist ein weltweit führender Hersteller von Premium-Rum und liegt nur 50 Meilen von Montego Bay entfernt im üppigen Nassau Valley auf Jamaika. Die gealterten APPLETON ESTATE Rums tragen eine auffällige Mindestaltersangabe und eine jamaikanische GI-Rum-Klassifizierung, die garantiert, dass keine Zusatzstoffe verwendet werden, die Rums ausschließlich in Jamaika reifen und dass bei der Herstellung reines, gefiltertes Kalksteinwasser verwendet wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2018620/Appleton_Estate.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vom-rohr-zum-becher--die-erste-appleton-estate-rum-boutique-der-welt-eroffnet-am-sangster-international-airport-in-jamaika-301766289.htmlPressekontakt:Anne Kavanagh,07966 447024,anne@kavanaghcommunications.comOriginal-Content von: APPLETON ESTATE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168950/5459024