Freiburg (ots) -



(...) Als Verantwortliche für die Sabotage-Aktion kamen damals - und kommen bis heute - mehrere Parteien in Betracht. Am naheliegendsten erscheint weiterhin der Verdacht gegen das Regime in Russland. (...) Aber natürlich könnten auch pro-ukrainische Kräfte - oder gar die Regierung in Kiew selbst - versucht gewesen sein, Europa die Hoffnung auf ungehemmten Gasfluss zu nehmen. (...) Bleiben die jüngsten Ermittlungserkenntnisse. Sie scheinen in die ukrainische Richtung zu deuten - und verweisen damit indirekt genauso in Richtung Moskau. Wladimir Putin wäre der Profiteur, würde als Folge des Verdachts die Sympathie im Westen für die Ukraine schwinden und die Unterstützung bröckeln. Deshalb sollte eines - Nord-Stream-Explosionen hin oder her - nicht vergessen werden: Schuld am Krieg ist und bleibt der menschenverachtende Größenwahn Putins. Das Überleben der Ukraine zu sichern und Russland Grenzen zu setzen, bleibt oberstes Ziel westlicher Politik. https://mehr.bz/tuze (BZ-Plus)



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5459023

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken