VANCOUVER, British Columbia, 8. März 2023 -- VERSES Technologies Inc. (NEO:VERS) (OTCQX:VRSSF) ("VERSES" oder das "Unternehmen"), ein auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiertes Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung und der Entwickler von KOSMOS, eines Netzwerkbetriebssystems, das verteilte Intelligenz ermöglicht, freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Namen mit Wirkung ab dem 31. März 2023 in VERSES AI Inc. ändern wird, sofern es die endgültige Genehmigung der Neo Exchange Inc. (die "NEO") erhält. Die Umfirmierung bekräftigt den Fokus des Unternehmens und kommuniziert eindeutiger seine Absicht am Markt.

"VERSES wurde unter der Prämisse gegründet, dass KI zur treibenden Kraft der Ära Web 3.0 wird. Deshalb haben wir ein Führungsteam mit jahrzehntelanger fundierter Erfahrung in den Bereichen Technologie, KI und Robotik zusammengestellt, um Probleme für Fortune-500- und Global-1000-Unternehmen sowie Regierungsstellen zu lösen", erklärte Gabriel René, der Chief Executive Officer von VERSES.

Im Jahr 2022 konnte das Unternehmen Dr. Karl Friston als Chefwissenschaftler gewinnen, der in Bezug auf das Prinzip der freien Energie Pionierarbeit leistete, die Mathematik hinter dem fMRI-Scan erfand und mit mehr als 290.000 akademischen Erwähnungen der meistzitierte Forscher auf dem Gebiet der Neurowissenschaft ist.[i]

"Mit den jüngsten Durchbrüchen in unserer Produktentwicklung, die zum Großteil auf die Arbeit unseres KI-Forschungsteams im Jahr 2022 zurückzuführen sind, waren wir in der Lage, unseren Go-to-Market-Zeitplan zu verkürzen. Durch KOSMOS und unsere neue Intelligent Agent-Pipeline für KI sind wir in der Lage, die Nachfrage seitens Einzelpersonen, Entwicklern und Unternehmenskunden zu befriedigen, die sich eine einfachere und schnellere Art der Extraktion umsetzfähiger Informationen aus ihren Daten wünschen", sagte Gabriel René.

Eine Kurzfassung eines vor kurzem von Dr. Friston und dem Team von VERSES veröffentlichten White Paper umreißt den Ansatz des Unternehmens der nächsten Generation zur Entwicklung von KI; es trägt den Titel "Designing Ecosystems of Intelligence from First Principles" und ist auf der Website des Unternehmens abrufbar.

KOSMOS soll im dritten Quartal eingeführt werden und ermöglicht es VERSES, seinen Erstanbietervorteil als zentrale Infrastruktur für intelligente Anwendungen der nächsten Generation zu nutzen. Das Unternehmen gab vor kurzem seine Absicht bekannt, im Verlauf des Jahres seinen ersten KI-Agenten für Konsumenten mit dem Codenamen "GIA" (kurz für: General Intelligent Agent) einzuführen, einen virtuellen persönlichen Assistenten. GIA soll das erste KI-Tool des Unternehmens werden, das auf dem neuartigen KI-Ansatz von Dr. Friston basiert.

Weiterführende Informationen über VERSES erhalten Sie unter: https://www.verses.ai

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Vorzeigeprodukt von VERSES, GIA, wurde den natürlichen Systemen und Designgrundsätzen des menschlichen Gehirns und der menschlichen Erfahrung nachempfunden und ist ein Intelligent Assistant für alle, der von KOSMOS unterstützt wird, einem Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht. KOSM basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René

VERSES Technologies Inc.

Mitbegründer & CEO

mailto:press@verses.ai

Anfragen für Medien und Investor Relations

Leo Karabelas

Focus Communications

President

mailto:info@fcir.ca

416-543-3120

Die NEO hat diese Pressemitteilung nicht auf die Angemessenheit oder Richtigkeit ihres Inhalts hin überprüft oder genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt" oder "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "sollten" oder "würden". Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Diskussion zukünftiger Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen über die Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf die Durchführung des Namensänderung des Unternehmens im erwarteten Zeitrahmen; die Genehmigung der Namensänderung durch NEO; die Ansichten des Unternehmens zur Rolle von KI in der Web 3.0 Ära; die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf seinen Go-to-Market-Zeitplan; die Fähigkeit von KOSMOS und der neuen Intelligent Agent-Pipeline des Unternehmens, der Nachfrage gerecht zu werden; die erfolgreichen Einführungen von KOSMOS und GIA und deren erwarteten Zeitrahmen und die erwarteten Vorteile, die sich als Erstanbieter ergeben. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, unter anderem davon, dass das Unternehmen die Genehmigung für die Namensänderung von der NEO zeitgerecht erhalten wird; und dass das Unternehmen die erfolgreichen Einführungen von KOSMOS und GIA im erwarteten Zeitrahmen erreichen wird.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken in Bezug darauf, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Genehmigung für die Namensänderung von der NEO zu erhalten, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, KOSMOS und GIA erfolgreich einzuführen oder sie im erwarteten Zeitrahmen einzuführen; das Risiko, dass das Unternehmen die Vorteile aus dem Zeitpunkt dieser Einführungen nicht realisieren wird; unvorhergesehene Kosten und andere Risikofaktoren, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com unter dem Profil des Unternehmens offengelegt werden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.

#_ednref1 Stark zitierte Forscher (h>100) laut ihren öffentlichen Profilen auf Google Scholar Citations | Ranking Web of Universities: Webometrics bewertet 30.000 Institutionen

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69587



