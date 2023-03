Die Bermuda Business Development Agency (BDA) freut sich bekannt zu geben, dass ihr zweiter jährlicher Bermuda Risk Summit, der vom 6. bis 8. März stattfand, 450 Teilnehmer verzeichnen konnte, darunter mehr als 150 Geschäftsreisende.

Der Bermuda Risk Summit schafft ein langfristiges Wachstumspotenzial für die Geschäftsentwicklung, da sich rund um die Veranstaltung vor der äußerst wichtigen Verlängerungssaison vom 1. Juni bis 1. Juli für den Rückversicherungssektor auf den Bermudas Möglichkeiten zum Abschluss von Verträgen ergeben. Die kurzfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich Unterbringung, Transport, Lebensmittel und Getränke, Handel und Freizeit, wurden auf 1,8 Millionen Dollar geschätzt und sicherten 266 Arbeitsplätze. Diese Zahl schließt über 100 zusätzliche Besucher ein, die für Geschäftstreffen oder zusätzliche Veranstaltungen, die in dieser Woche rund um den Bermuda Risk Summit stattfanden, nach Bermuda geflogen sind. Unsere erste Veranstaltung, die vom 14. bis 16. März 2022 stattfand, zog 350 Delegierte an, von denen 80 aus Übersee anreisten, hatte einen wirtschaftlichen Wert von 1 Million Dollar und sicherte rund 200 Arbeitsplätze.

David Hart, CEO der BDA, erklärte: "Die BDA dankt allen Unternehmen und Führungskräften der weltweit bedeutenden Risiko- und Versicherungslösungsbranche von Bermuda für ihre Beiträge zu unserer Veranstaltung, aber vor allem für ihre Beiträge zur Wirtschaft Bermudas insgesamt. Wir möchten uns insbesondere bei all den Besuchern aus Übersee bedanken, die den Weg zu unserer Veranstaltung auf sich genommen haben. Die BDA freut sich darauf, unseren jährlichen Risk Summit weiter auszubauen und zu verbessern und Sie 2024 erneut begrüßen zu dürfen."

Die BDA bedankt sich bei ihren Hauptsponsoren Association of Bermuda Insurers and Reinsurers (ABIR), EY und Gallagher Re, ihrem Diamant-Sponsor Hyperexponential, ihrem Gold-Sponsor SS&C, ihren Silber-Sponsoren AM Best und Kirkland Ellis sowie bei ihren unterstützenden Sponsoren Aon, Bermuda Brokers, Demotech, Docosoft, Florida Insurance Council, KPMG, Meenan P.A., MS Reinsurance und Rein4ce. Unser offizieller Medienpartner ist The Insurer, und Goslings ist unser Spirituosenpartner.

Der Bermuda Risk Summit begann mit einer Grundsatzdiskussion mit dem Premierminister von Bermuda, The Hon. David Burt, JP, MP, gefolgt von einer Podiumsdiskussion, moderiert von Sophie Roberts, Leiterin von The Insurer TV, unter Teilnahme von Peter Bell, CEO Managing Director, Everest Re, Stephen Catlin, Executive Chairman, Convex (Past Chair Deputy Chair ABIR), Christopher Schaper, CEO, AIG Re (ABIR Deputy Chair), und Megan Thomas, CEO, Hamilton Re. Zu den Rednern gehörten ferner hochrangige Vertreter von Aufsichtsbehörden, und zwar der Bermuda Monetary Authority, der National Association of Insurance Commissioners (NAIC) und der Prudential Regulatory Authority der Bank of England.

Die BDA freut sich auf ihren zweiten jährlichen Bermuda Climate Summit, der vom 26. bis 27. Juni 2023 ebenfalls im Hamilton Princess Beach Club stattfinden wird. Informationen zum Sponsoring sind hier verfügbar potenzielle Teilnehmer können sich online anmelden.

