DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. März

=== *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK)) *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz, 12:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:30 DE/Manz AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 08:00 DE/Güterumschlag im Seeverkehr 2022 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Februar 08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte) 2022 *** 09:00 DE/Wirtschaftsminister Habeck, PK zu "aktuellen Themen der Energie- und Industriepolitik" 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zu staatlichen Beihilfen für Flughafen Frankfurt-Hahn *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, BI-PK 10:30 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Pk zum Thema Digitalisierungsstrategie für Gesundheit und Pflege, Berlin 10:00 DE/LEG Immobilien SE - Analystenkonferenz, 12:00 BI-PK zum Jahresergebnis *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 190.000 16:00 US/Fed-Gouverneur Barr (stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Peterson Institute über Kryptowährungen *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung *** - DE/BMW AG, AR-Sitzung, u.a. Dividendenbeschluss für 2022 - BE/Wiederaufnahme der Gespräche von Türkei sowie Schweden und Finnland über deren Nato-Beitritt, Brüssel - CN/Fortsetzung Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses (bis 11.3.) - DE/Beginn der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in Berlin - EU/Beginn der zweitägigen informellen Ministertagung "Handel" - EU/Beginn des zweitägigen Rats der Justiz- und Innenminister - US/Präsident Biden präsentiert Budget für Fiskaljahr 2024 ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

