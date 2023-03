News von Trading-Treff.de Am Mittwoch grinste unser Dax wieder frech in die Kamera und stieg am Vortages-Strudel einfach wieder hinauf entlang. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500 Chartlage: positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...